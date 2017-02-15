Аншлаг на концерте группы «Résonance» в Керчи https://www.youtube.com/watch?v=QbZctjym0IE

Популярные рок-хиты в оркестровой обработке. Классика рока в исполнении камерной группы. То, что делает группа «Résonance» на сцене можно называть по-разному. Однако это точно необычно, неформатно и поэтому очень интересно. Керчане в очередной раз смогли насладиться любимыми хитами в исполнении симфонического оркестра.

Группа «Résonance» уже далеко не в первый раз приезжает в Керчь с концертной программой. Сами музыканты не помнят, как часто им приходилось бывать в нашем небольшом, но приветливом городе. В этот раз всех, кто пришёл на концерт ожидала программа под названием [black tour].

Такое название программы передаёт настроение, которое в нем заложено.

«Сегодня керчан ждёт трёхчасовая программа. Так как она философски сложная, решили назвать её чёрной», — рассказал журналисту сайта KerchINFO.com руководитель группы «Résonance» Денис Федоренко.

Музыкант отметил, что всегда в сфере своей деятельности руководствуется чувствами, отсюда весьма разноплановые названия туров. Среди них есть жёлтый, белый, чёрный и даже красный.

Группа успела стать у керчан одной из самых любимых и ожидаемых. Каждый концерт сопровождается аншлагами, а билеты раскупают уже после первых дней от начала продаж.

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«Керченский зритель замечательно нас встречает. Всегда аншлаги. Интересно, что самые посещаемые концерты у нас в Керчи и в Сибири», — замечает руководитель группы.

Как оказалось, у «Résonance» даже появились в Керчи свои фанаты, которые стараются не пропускать концерты и активно приглашают на них своих знаковых и друзей. Причём возрастная категория у поклонников крайне различная: от мала до велика. Среди зрителей, которые ожидали концерта, были и подростки, и молодёжь и даже представители «золотого» возраста.

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