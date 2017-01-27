Компания, которая занимается строительством трассы «Таврида» будет сотрудничать с ГУП РК «Крымгеология» для выявления и дальнейшего использования месторождений для возведения проекта федеральной трассы, которая соединит Керчь и Севастополь. Об этом сообщает министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

Между АО «ВАД» и ГУП РК «Крымгеология» был подписан контракт, подразумевающий совместную деятельность для выявления и дальнейшего использования новых месторождений инертных материалов для строительства трассы «Таврида».

«Ввод новых месторождений сократит транспортные расходы и уменьшит нагрузку по транспортировке материалов по существующим автомобильным дорогам», — сообщает пресс-служба чиновника.

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Это сотрудничество позволит вложиться в сроки Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Напомним, что вблизи Керчи уже началась подготовка к строительству федеральной трассы «Таврида».

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