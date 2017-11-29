АПЕКС-КРЫМ помог инвалидам Керчи с доступом в Интернет

В Керченском обществе инвалидов появился интернет. Теперь у людей с инвалидностью появятся новые возможности. Но камень преткновения все же есть – для создания полноценного компьютерного класса нужны компьютеры.

Помог с доступом во всемирную сеть интернет провайдер «АПЕКС-КРЫМ», которые сделали бесценный подарок для общества реабилитации инвалидов:

«К нам в «АПЕКС-КРЫМ» поступила заявка от общества реабилитации инвалидов о необходимости предоставить канал доступа в интернет. Мы организовали бесплатное подключение и предоставили роутер и льготный тариф на оплату трафика. На таких же условиях мы взаимодействуем и с другими бюджетным или общественными организациям. Помимо городского общества инвалидов на таких же условиях нашими услугами пользуется керченский интернат»,- рассказал технический директор ООО «АПЕКС-КРЫМ» Дмитрий ЖМУРКО.

Председатель организации Марина МАМУЛЬ рассказала о значимости и необходимость такого события:

«Это для нас долгожданное событие. Уже год как действует наш реабилитационный центр. Были у нас проблемы с подключением интернета. Я не раз говорила о том, что было бы желательно его нам сюда провести. Через некоторое время мне позвонили и сказали, что есть такая организация, которая готова нам это сделать совершенно бесплатно. Мы были удивлены тому, что бесплатным будет на только проведение интернета: еще нам подарили роутер. Теперь мы в боевой готовности по осуществлению нашей трудовой деятельности», – рассказала председатель городского общества инвалидов.

Она отметила, что было бы здорово, если ребята, которые приходят к ним на занятия, отслеживали полезную информацию для людей с инвалидностью. Но для этого нужны компьютеры. Пока что, сотрудники «Дома добрых дел» приносят личные ноутбуки.

Читайте: Насколько доступен Крым для инвалидов?

Сейчас на балансе организации имеется 3 системных блока и 3 монитора. В свое время обществу инвалидов эти компьютеры пожертвовали неравнодушные люди. Но они очень устарели и нуждаются в ремонте. Поэтому, Марина МАМУЛЬ обратилась с просьбой о помощи в восстановлении компьютеров к керчанам. Может быть, у кого-то есть возможность произвести ремонт техники или пожертвовать обществу компьютеры б/у.

«Мы изначально планировали сделать компьютерный класс для наших ребят. Может вы удивитесь, но не у всех есть дома компьютер. Просто нет средств для такой покупки. А здесь они приходили бы на занятия. Это даст нам возможность лучше освещать свои мероприятия. Наши ребята могут сюда приходить не просто заниматься в кружках, но и выполнять общественную полезную работу», – отметила Марина МАМУЛЬ.

Редакция сайта КерчьИНФО обращает внимание керчан на просьбу председателя общества инвалидов. В особенности тех, кто может самостоятельно осуществить ремонт старой техники. Не будьте равнодушными – совершая добрые поступки, мы делаем добрее весь мир.

Телефон для связи с Председателем керченского городского общества инвалидов +7 978 710-98-55

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

