Арендовать авто в Крыму – просто

Впереди – лето. Впереди – курортный сезон. Наверняка, множество россиян поедут в Крым на отдых, кто-то на ЮБК, а кто-то и на Керченский мост посмотреть. И далеко не все жители материковой части России захотят переправляться на полуостров на своем авто. Да им это и не обязательно.

После возвращения Крыма в состав Российской Федерации, вопрос о съеме напрокат автомобиля встал довольно остро, поскольку при Украине такая услуга практически не была восстребована. Но буквально за год начали появляться фирмы, предоставляющие услуге по прокату авто в Крыму.

Сначала это было на местах, но потом подобные компании стали доставлять авто в любую точку Крыма.

Спектр услуг постоянно расширяется. Примером успешной работы на рынке проката автомобилей может служить компания lion-rentacar.ru. Взять напрокат автомобиль в Керчи вы можете по ссылке: http://lion-rentacar.ru/prokat-avto-v-kerchi.html

На сайтах компании вы можете указать все нюансы, которые вас интересуют: марку авто, коробку передач, город, в который автомобиль для вас доставят, даже год выпуска машины. И конечно же, стоимость аренды транспорта (подешевле-подороже).

При аренде от вас будет требоваться паспорт и водительское удостоверение. В стоимость услуг входит сам автомобиль, налоги и сборы, резина по сезону, техобслуживание, базовые страховки. Кроме того в стоимость входит автомобиль на замену (если у вас случится поломка или ДТП). А вот за топливо, парковки, штрафы, происшествия, о которых не заявлено в ГИБДД, утерю ключей, документов или номеров авто, а также за порез и прокол колес вам придется платить самостоятельно.

Все автомобили застрахованы. Компании заранее предупреждают о том, что в страховые случаи не входят:

эксплуатация транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

передача автомобиля третьему лицу, не вписанному в договор проката;

порез или прокол колес, не вызванный происшествием.

Также в страховку не входит утеря ключей и/или номеров автомобиля; попадание воды в двигатель; повреждения, полученные в результате буксировки или транспортировки авто; участие в гонках или использование транспорта в качестве такси, а также совершение преступления на автомобиле.

Залог за автомобиль В Крыму в среднем составляет от 10 тысяч рублей за эконом класс до 40-50 тысяч за бизнес-класс, внедорожники и премиум автомобили. Что же касается суточной арендной платы, то 900 рублей до 8 тысяч рублей в сутки. Если вы берете автомобиль на длительный срок – цена суточной аренды снижается.

Связаться с компаниями можно круглосуточно, к примеру компания «Lion Avtoprokat» принимает заявки по телефону, через Viber, WhatsApp или электронную почту. Контакты конкретно этой компании вы можете найти на сайте lion-rentacar.ru.