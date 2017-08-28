Арка Керченского моста готова к подъему на фарватер. ВИДЕО

Ночью с 27 на 28 августа на фарватер была доставлена железнодорожная арка Керченского моста. В течение ближайших суток конструкцию поднимут на проектную высоту.

Важнейший этап в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив — стартовал. Поздно вечером 27 августа железнодорожная арка отправилась из ТП «Керчь» на фарватер.

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На данный период проходит процесс закрепление подъемных тросов к подхватным балкам арочного пролета. Арку поднимут на высоту 35 метров.

В операции по подъему и монтажу арки задействуют до 30 человек в одну смену.

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