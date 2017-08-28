Арка Керченского моста на фарватере: фото 28 августа

Журналисты сайта КерчьИНФО продолжают следить за событиями на «Стройке века». Для читателей сайта мы подготовили подборку свежих фотографий. Фото сделаны со смотровой площадки крепости «Керчь».

Железнодорожная арка Керченского моста уже прибыла на фарватер. Конструкция весом в 6 тыс. тонн ожидает своего поднятия на фарватерные опоры. Операция должна начаться уже сегодня.

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По оценкам экспертов, процесс поднятия арки на опоры займет около 7 часов. Как только конструкция окажется на своем месте, Керченский пролив вновь откроется для судоходства.

Тем временем редакция сайта КерчьИНФО предлагает свои читателям насладиться уникальными кадрами железнодорожной арки Керченского моста, находящейся на фарватере.

Арка Керченского моста на фарватере фото 28 августа

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