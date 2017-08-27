Арка Керченского моста на пути к фарватеру

Началась транспортировка железнодорожной арки от керченского берега в акваторию Керченского пролива. Об этом сообщает инфоцентр Крымского моста.

Плавсистема выведена из акватории у технологической площадки, в «ковше» приступают к формированию буксирного ордера для дальнейшего движения сначала по предварительно подготовленному технологическому подходному каналу, затем по Керченскому подходному каналу и далее непосредственно по Керчь-Еникальскому каналу.

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Волнение моря на данный момент 10-12 сантиметров, что значительно меньше максимально допустимого расчётного в 1 метр.

Прогноз погоды на следующие двое суток благоприятный.

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