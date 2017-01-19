Арка в Приморском парке снова пришла в неприглядный вид. С нее осыпается штукатурка. Об этом на своей странице в соцсети сообщает глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

В течении долго времени арка в Приморском парке находилась в запущенном состоянии и крайне нуждалась в реставрации. Осенью 2016 года власти города выделили денежные средства для ее реставрации. У арки были восстановлены пилястры, заменена кровля, установлены новые двери, произведен ремонт штукатурки стен, реконструированы верхние своды и произведена окраска.

Однако погода внесла свои коррективы. И от частых осадков с арки начала осыпаться штукатурка.

«Подрядная организация, выполняющая работы, приступит к устранению выявленных недостатков сразу же, как только позволят погодные условия», — отмечает Подлипенцев в соцсети.

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Начальник Управления ЖКХ города Кирилл Скороходов, в свою очередь, также отмечает, что устранение проблемы будет осуществлено в рамках гарантийных обязательств.

Отметим, что на реконструкцию арки в Приморском парке из местного бюджета выделялось 460 тыс.рублей.

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