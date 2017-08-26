Арки Керченского моста готовы к транспортировке на фарватер (видео)

В данный период тысячи взглядов прикованы с предстоящей транспортировке арок на фарватерные опоры Керченского моста. До начала операции остались считанные часы.

На территории технической площадке «Керчь» под арочные конструкции заводятся плавучие опоры. После этого начнется многочасовая процедура по их транспортировке и установки на опоры.

В целях безопасности на период от 00:00 27 августа до 00:00 30 августа введены ограничения в водах Керченского пролива.

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Отметим, что редакция KerchINFO.com намерена ежечасно оповещать читателей об изменениях на стройке века. Актуальные фото и видео материалы процесса транспортировки арок ищите на сайте.

Справка:

Железнодорожная арка

Длина: 227 метров

Высота в высшей точке: 45 метров

Ширина по осям арки: 20 метров по затяжке, 5 метров в замке (верхняя точка)

Общий вес: более 6 тысяч тонн

Материал: сталь

Цвет: сигнальный белый (белоснежный)

Место создания: стапель технологической площадки «Керчь»

Период создания: август 2016 года – август 2017 года

Конструктив: комбинация из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками.

Автодорожная арка

Длина: 227 метров

Высота в высшей точке: 45 метров

Ширина: 30 метров по затяжке (нижняя часть), 15 метров в верхней точке

Общий вес: около 5 тысяч тонн

Материал: сталь

Цвет: сигнальный белый (белоснежный)

Место создания: стапель технологической площадки «Керчь»

Период создания: август 2016 года – август 2017 года

Конструктив: арка с жесткой затяжкой. Предназначена для пропуска четырех полос движения, включая полосы безопасности.

Ширина проезжей части, включая полосы безопасности: 23,1 метра

Основной состав: почти 200 крупных элементов (блоки ортотропных плит, арочные своды). Для сборки было выполнено 4,5 км стыковых швов первой категории, закручено 175 тысяч штук (или 110 тонн) высокопрочных болтов.

Связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески. Гибкие подвески – цельные канаты толщиной 6 см закрытой конструкции, изготовленные из высокопрочной стальной проволоки, произведенной с использованием технологии горячего цинкования. Закрытый канат состоит из сердечника, изготовленного из круглой проволоки, а также нескольких внешних слоев проволоки Z-образной формы.

-подвески устанавливаются вдоль оси моста с шагом 9,6 м. Всего – 22 подвески по каждой стороне арки (итого 44 на всю арку);

-суммарная длина подвесок: более 1,2 км (на одну подвеску — от 4,7 м до 44 м);

-суммарный вес подвесок: 24,7 тонны (на одну подвеску – от 97 кг до 826 кг);

-минимальное значение прочности подвески: 3660 килоньютонов (или 373 тонны).

Дополнительные элементы (монтаж как на стапеле, так и после установки на фарватере): обтекатели, смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, водоотводные лотки, молниезащита и заземление, элементы системы мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационная и судовая сигнализации, архитектурная подсветка, элементы барьерного ограждения и опор освещения.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, в результате которых проектировщики выбрали определенную форму обтекателей – специальных конструкций (190 элементов) по фасаду автодорожного арочного пролета. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арок.

Антикоррозийная защита: 3 слоя (грунтовочный, промежуточный, финишный) – более 46 тысяч литров краски.



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