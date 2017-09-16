Аршинцево празднует День города

Празднование Дня города в Керчи приняло невиданные масштабы. «Праздничная лихорадка» охватила все районы города: от Аршинцево до Войково.

Одной из площадок, где развернулись праздничные гуляния, стала площадь перед ДК «Корабел» (р-н Аршинцево, ост. «Институт»). Здесь жителей и гостей города ожидает весь спектр развлечений: праздничные концерты, выставки, конкурсы.

Так, поздравить керчан собрались творческие коллективы города: вокалисты, музыканты и танцовщики. Особой изюминкой стало выступление этно-фолк группы «Ядры», приехавшей из г. Чебоксары. Также присутствующих на празднике керчан поздравил заместитель главы администрации города Роман КИРИЧЕНКО.

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Во время концерта у юных керчан была возможность поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте «Город, в котором я живу». Ребята-участники проявили незаурядную креативность и находчивость.

Также для жителей Аршинцево появилась уникальная возможность увидеть талантливые выставочные работы мастеров по дереву и художников.

Празднования перед ДК «Корабел» продлятся до самого вечера. Впереди керчан и гостей города ждет еще много интересного.

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