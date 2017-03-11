ART KERCH (Дизайн ● Полиграфия ● Реклама)

Быстрое и качественное изготовление, разработка макетов в течении нескольких дней! Индивидуальное общение и подход к каждому клиенту. Вам больше не нужно ждать неделями пока в рекламном агентстве дойдёт очередь до Вашего заказа.
Предлагаем услуги по разработке макетов и изготовлению:
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Мы работаем онлайн, работа по макетированию выполняется в течении нескольких дней, дизайнер всегда с Вами на связи, — работа онлайн через удобные сообщения в группе вконтакте .
Для тех, кто ценит своё время и деньги!
Группа вк: https://vk.com/art_kerch
e-mail: art_kerch@mail.ru
тел. +7 (978) 068 68 02