ART KERCH (Дизайн ● Полиграфия ● Реклама)

ART KERCH (Дизайн ● Полиграфия ● Реклама)
Март 11 11:28 2017

Быстрое и качественное изготовление, разработка макетов в течении нескольких дней! Индивидуальное общение и подход к каждому клиенту.  Вам больше не нужно ждать неделями пока в рекламном агентстве дойдёт очередь до Вашего заказа.

Предлагаем услуги по разработке макетов и изготовлению:

  •   Логотипы
  •   Фирменный стиль
  •   Визитки
  •   Флаера / Листовки / Буклеты
  •   Плакаты / Афиши
  •   Календари
  •   Меню
  •   Баннера  / Ситилайты / Борды

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Мы работаем онлайн, работа по макетированию выполняется в течении нескольких дней, дизайнер всегда с Вами на связи, — работа онлайн через удобные сообщения в группе вконтакте .

Для тех, кто ценит своё время и деньги!

Группа вк:  https://vk.com/art_kerch

e-mail: art_kerch@mail.ru

тел. +7 (978) 068 68 02

 

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