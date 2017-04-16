Артбатарея 29 Бис, или как история увязла в бюрократии

Активисты из общественной организации «Батарея 29 БИС» отчаянно пытаются превратить артиллерийскую батарею, расположенную под Керчью, в исторический развлекательный центр. Но чиновники, судя по всему, настроены иначе.

Неподалёку от Керчи, в районе села Челядиново располагается 29-я береговая артиллерийская батарея, которая была сооружена Советской армией в 1931-1933 годах. Во времена Великой Отечественной войны эта фортификация обороняла сухопутный сектор региона.

Сегодня, это забытая территория, типичное крымское поле, в котором редко встретишь человека. Однако нашлись небезразличные люди, которые, объединившись в общественную организацию «Батарея 29 БИС», активно занимаются реконструкциями данного объекта.

Помимо организации музейных выставок, раскопок на данной территории и реставрации объектов исторической важности, общественники лелеют мысль о том, что в ближайшем будущем им все-таки удастся превратить это место в масштабный развлекательно-исторический центр. Согласно плана, на территории в 75 гектар должны расположиться места для активного отдыха. Это и тир, и пейнтбольные площадки, танкодром, дайвинг-центр, а также небольшой гостиничный комплекс, зона для полевой кухни и инсталляции исторических объектов, выставок и музеев.

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Но, к сожалению, на данный момент эта идея не выходит за пределы чертежей, обсуждений и фантазий. Причиной всему — бесконечная бумажная волокита и различные юридические нюансы, которые делают крайне проблемной реализацию проекта.

Важно отметить, что чиновники на всех уровнях власти поддерживают идею и приезжают на каждое мероприятие, которое проводит общественная организация «Батарея 29 БИС», обещают помочь, но дальше слов и улыбок дело не идёт.

«Все местные и региональные власти нас поддерживают. Всем все нравятся. Но нет никакой поддержки, явной помощи, хотя бы в виде совета», — рассказывает председатель правления региональной общественной организации «Батарея 29 бис» Александр ЁЛКИН.

Общественники подали заявку на оформление 75 гектар земли, однако это необходимо делать через тендер.

«Если делать в обход тендера, то нужно платить 150 миллионов рублей в год за аренду земли. Но тогда инвестор, который мог бы предоставить деньги на проект, не будет собственником того, что будет располагаться на этой земле. А смысл тогда ему давать деньги?», — рассказывает Александр.

Удивляет, что сам проект, который своим возникновением увеличит поток туристов в Керчь, заставит улучшить инфраструктуру, вызовет интерес к истории родного края и предоставит рабочие места, абсолютно не находит активной поддержки среди чиновников. Активистам, которые за собственные деньги занимаются уборкой территории, реконструкцией объектов, достают затонувшие истребители со дна моря, приходится и бороться за предоставление земли, искать инвесторов и заниматься прочими не менее важными вопросами.

И где справедливость? Каждый, кому не лень, при случае, акцентирует внимание на том, что Керчь должна быть привлекательной для туристов, что её нужно развивать, обогащать перспективными объектами, которые обратят на себя внимание людей. Однако, когда есть реальный проект, никто помочь не может? О каком развитии региона может идёт речь?



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