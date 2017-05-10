Артезианский песок везут для трассы «Таврида»?

На днях в районе посёлка Артезиан началась активная добыча песка. Археологи, руководство керченского музея-заповедника и местные жители бьют тревогу. Кто наплевал на общественное мнение, историческую зону и закон?

По заявлению пресс-службы АО «ВАД» для строительства трассы федерального значения «Таврида» артезианский песок не используется.

«Нашей техники на Артезиане нет, и этот песок не используется для строительства «Тавриды», — отметили в пресс-службе генподрядчика.

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Напомним, что изначально, в СМИ появилась информация, что артезианский песок будут использовать для строительства трассы «Таврида». Однако в скором времени, оказалось, что данный песок не подходит для каких-либо строительных работ.

«Артезианский песок совершенно не годится ни для трассы «Таврида», ни для других каких-либо еще строительных работ, поскольку содержит большое количество глинистых примесей», — отметила Генеральный директор ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна УМРИХИНА.

В целом научное сообщество Крыма, историки и археологи уже около года бьют тревогу относительно вопроса запрета добычи песка в границах артезианского урочища. Ведь это разграбление заповедных земель не только является варварским по отношению к историческому наследию, но и может привести к настоящей экологической катастрофе. Но, несмотря на все это, карьеры продолжают рыть..

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