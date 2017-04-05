ArtRoom Ирины Векшиной — интерьеры Вашей мечты

Ирина Векшина — это не просто хозяйка агентства по созданию интерьеров. Это творческий человек, который посредством тонкого чувства стиля и ощущения красоты, преображает наши квартиры и дома. Интерьеры, придуманные и разработанные Ириной — это квинтэссенция изыска и функциональности, роскоши и элегантности. В дом, к интерьеру которого коснулась рука и фантазия этого дизайнера, хочется всегда возвращаться.

Редакция KerchINFO.com предлагает свои читателям ближе познакомится с Ириной и вдохновиться желанием творить и создавать что-то новое и неповторимое.

— Расскажите немного о себе. Art room — это Ваш личный проект или это группа людей, объединённых общей идеей?

— Наверное, правильнее всего было бы назвать Art Room проектом, который стал результатом длительного пути, непосредственно связанного с творчеством, мыслью, идеей. Здесь я объединила все, что было «до», всё, что предшествовало рождению этого проекта: профессиональный модельер, показы своих коллекций одежды, профессиональный визажист, преподаватель. Все это нашло отражение здесь, в творческом пространстве Art Room, где все, что было «до» сформировалось в единое целое и обрело чёткие формы.

— Дизайн – это дело творческое и фантазийное. Откуда черпаете идеи?

— Дизайн интерьеров — это неотъемлемая часть жизни любого человека. Это не просто графическая схема, выбор нужного цвета или нужного покрытия. Это своего рода язык, сообщающий собой идею и говорящий своими уникальными фразами. Для меня главное реализовать все Ваши идеи и пожелания, чтобы созданный мною дизайн был функциональным пространством, подстроенным под Ваш образ жизни и Ваши семейные устои и ценности. Для меня важно, чтобы каждый день, возвращаясь с работы домой Вы ощущали тепло и уют, чувствовали себя «на своём месте», чтобы каждая деталь была уместной и излучала ощущение надёжности и комфорта.

Поэтому, наверное, главный источник моего вдохновения — это люди, семьи для которых я и моя команда создаём интерьеры их мечты.

— Из каких составляющих, на ваш взгляд, складывается изысканный интерьер?

— На самом деле каждый интерьер особенный. Поэтому наша команда разрабатывает и реализовывает только уникальные, персонализированные, индивидуальные проекты, которые отображают личность заказчика. Наши интерьеры не просто визуально привлекательны, но и отвечают всем требованиям эргономики и функциональности.

— У вас есть материалы, с которыми вам нравится работать больше всего?

— Сейчас, к счастью, существует очень большая база интересных материалов, при помощи которых можно реализовать любую идею и выполнить работу любой сложности. Одной из моих самых любимых составляющих процесса создания интерьера является именно подбор и использование новых техник и материалов.

— Есть ли у Ваших заказчиков общие черты, каков собирательный образ Вашего клиента?

— Мне повезло, что на моем пути встречаются очень интересные люди, со своими особенными идеями и пожеланиями, которые доверяют и открыты для новых идей и экспериментов. Люди, которые так же как и я заинтересованы в создании чего-то особенного. С такими людьми процесс создания интерьера становится не просто удачно реализованным чертежом с бумаги, а увлекательным путешествием, поиском и воплощением мечты в

реальность.

— В основном, на последующие проекты дизайнеров влияет его созданное портфолио. А какой проект вашей мечты?

— Портфолио безусловно важно для заказчика. Зайдя на сайт, Вы видите уже готовые и реализованные мною проекты. Наверное, именно в этот момент происходит наше с вами знакомство, которое в последствие способно перерасти в увлекательный диалог, месяцы подготовки, обсуждений и совместной работы. А проект моей мечты — это радость, улыбка и восхищённые глаза моих заказчиков.



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