Археолог Владимир Толстиков рассказал о находках на Митридате

Английская писательница Агата Кристи называла археологов детективами прошлого. Польский журналист Габриэль Лауб говорил, что археологи выкапывают из земли историю, которую закопали политики. Журналисты КерчьИНФО встретились с руководителем Боспорской археологической экспедиции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Владимиром ТОЛСТИКОВЫМ, но не увидели в нём ни детектива, ни того, кто хочет найти какую-то политическую сенсацию.

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Владимир Петрович любит Керчь, любит гору Митридат, любит историю и своё дело. Кроме того, он хороший рассказчик.

Видео с ним напоминает настоящую лекцию — археолог подробно рассказал о раскопках на Митридате в этом сезоне.

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