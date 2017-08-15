Археологи на трассе «Таврида»: когда завершатся раскопки

Археологи продолжают изучения памятников истории по пути следования будущей трассы «Таврида». На данный период изучено порядка 60 археологических объектов.

Еще до начала строительных работ на территории будущей дороги, исследователи РАН изучили землю на предмет исторической и культурной ценности. В ходе этих мероприятий были определены места для раскопок, которые стартовали уже в 2017 году.

В ходе этих работ учеными была найдена масса уникальных находок и открытий.

Однако работы продолжаются.

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«Около 60 археологических памятников изучается по этой трассе в настоящий момент. Они были определены в ходе археологических разведок прошлого года, в этом году раскопки должны быть завершены. Примерно две трети трассы будущей «Тавриды» в археологическом плане изучены, остались раскопки на территории Симферопольского и Бахчисарайского района», — отметил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Напомним, что трасса «Таврида» свяжет Керчь и Севастополь. Две полосы движения будут введены в эксплуатацию уже в конце 2018 года, все четыре полосы планируют запустить в конце 2020 года.