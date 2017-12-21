Археологи РАН гордятся находками на «Тавриде»

Историки и археологи Российской академии наук подвели итоги 2017 года. Специалисты отметили особенности этого сезона раскопок, а также рассказали о важности археологической работы в Крыму.

В области археологии, по версии академиков этот год стал знаменательным. И прежде всего, археологи гордятся раскопками на трассе «Таврида», рассказывает академик, директор Института археологии РАН Николай МАКАРОВ:

«Сплошной археологический разрез, 300 километров дороги, 80 археологических памятников, десятки тысяч находок разного периода — от палеолита до русских почтовых станций XIX века и огневых позиций последней войны. Все это исследовано, документировано, ничто не потеряно. Это также результат координации академии, подтянувшей лучшие наши институты — Институт археологии, Институт истории материальной культуры в Санкт-Петербурге, Институт археологии СО РАН и Институт археологии Крыма, который также теперь находится под зонтиком РАН».

Читайте: Удивительные археологические находки в районе «Тавриды»

Руководитель отдела полевых исследований Института археологии РАН Александр МАСЛЕННИКОВ добавил к словам коллег следующее:

«Эти работы в Крыму не только самые масштабные по числу отрядов и открытых памятников, но и самые масштабные по площадям. Такими объёмами работы у нас в стране почти никогда не велись. Это первый пример, когда академические экспедиции работают вместе с коммерческими археологическими организациями. И никогда прежде наша археологическая наука не получала за столь короткий срок столько результатов».

Читайте: Археологи исследуют древнее поселение у будущего железнодорожного подхода к Керченскому мосту

Напомним, что археологические работы вдоль трассы «Таврида» до сих пор не закончены и продолжаются на всех шести участках строительства. Все находки попадут только в Крымские музеи, многим из которых придётся расширять свои фонды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

