Археологи раскапывают древнее поселение вблизи Керченского моста (фото)

В Керчи активно проходят раскопки древнего поселения бронзового века. Археологические объекты были найдены в ходе подготовки к строительству автомобильных подходов к Керченскому мосту.

Ранее редакция KerchINFO.com публиковала материалы о находках сотрудников АО «ВАД», которое является генподрядчиком как автоподходов к мосту, так и трассы «Таврида». В связи с тем, что сотрудники АО «ВАД» очень добросовестно относятся к истории крымских земель и своевременно сообщают о всех находках археологам и учёным.

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Таким образом, сейчас вблизи возведения моста в Крым археологи ВК ИКМЗ совместно с Московским РАН начали раскопки древнего поселения бронзового века.

По предварительной информации раскопки продолжатся в течении двух месяцев.

Напомним, что перед строительством будущей федеральной трассы по её спроектированному маршруту учёными Институт археологии РАН был проведён ряд археологических исследований, в результате которых было выявлено около 50 археологически ценных объектов.



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