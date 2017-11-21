Археологические находки Керченского полуострова обретут новый дом

На базе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника появится специальное фондохранилище для археологических находок. Музей уже включили в список организаций, которым необходимы подобные фонды. Список подготовил Институт археологии РАН. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Как отмечают сотрудники музея-заповедника, в связи с крупномасштабным обновлением транспортной инфраструктуры Керченского полуострова (строительство трассы «Таврида» и автоподходов к Керченскому мосту – прим. ред.), в окрестностях Керчи усиленно работают археологи. Находки поступают в фонды ВКИКМЗ.

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Сегодня музей один из крупнейших держателей археологических коллекций, имеющих отношение к сохранению культурного археологического наследия. Департамент государственной охраны культурного наследия рассмотрел обращение музея-заповедника по вопросу включения его в Федеральную программу строительства фондохранилища для находок из археологических раскопок на Керченском полуострове.

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В Министерстве культуры РФ подтвердили, что керченский музей включен в перечень организаций, на базе которых планируется строительство специализированных археологических фондохранилищ.

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