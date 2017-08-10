Конференция «Археология и история Боспора»: день первый

В Керчи начала работу Международная научно-практическая конференция «Археология и история Боспора». Мероприятие посвящено новейшим археологическим открытиям на территории Боспорского царства.
Программа конференции рассчитана на период с 10 по 12 августа. Сегодня прошел первый день мероприятия, который был насыщен интересными и увлекательными событиями.
В рамках первого дня конференции участники посетили три уникальных археологических объекта в Керчи и её окрестностях.
Первой точкой назначения стали действующие раскопки кургана в районе Александровских скал. О процессе раскопок и находках присутствующим рассказали кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института Археологии РАН, руководитель отряда Крымской археологической экспедиции Рукавишникова Ирина Викторовна и научный сотрудник отдела охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК «ВКИКМЗ» Бейлин Денис Владиславович.
Оказалось, что ряд захоронений, обнаруженный археологами на территории кургана, датируется I-II вв. н. э. В ходе исследования было найдено множество находок, среди которых посуда, металлические предметы, орудия, украшения и др.
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На данный момент в древних захоронениях археологами обнаружено пять скелетов людей. Сами могилы, в которых были погребены жители Боспорского царства, представляют собой узкие вытянутые ямы. К сожалению, среди старинных могил нашлись и разграбленные.
Кроме того, на территории курганного могильника был обнаружен колодец глубиной в 6 — 6,5 м.
Далее участники конференции направились на осмотр раскопок античной усадьбы, расположенной в с. Фонтан. О проделанной работе присутствующим рассказал кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН Соловьев Сергей Львович.
В ходе раскопок археологами были обнаружены античные поселения, которые представляли собой серию жилых домов. Находки датируются IV-III вв. до н. э. Данный объект представляет собой однослойный исторический памятник.
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Природа сельскохозяйственных античных домостроений неясна. Однако исследователи предполагают, что однотипный принцип построения жилищ может свидетельствовать о том, что данное поселение являлось военизированным. Античные усадьбы обладали довольно мощными стенами и имели круговую коммуникацию.
На территории раскопок было обнаружено несколько интереснейших находок: амфоры, посуда и другие предметы быта.
Само поселение просуществовало чуть менее 100 лет.
В конце дня участники мероприятия посетили одну из главнейших керченских достопримечательностей – древнегреческий город Пантикапей.
О новостях раскопок присутствующим поведал доктор исторических наук, заведующий отделом искусства и археологии Античного мира ФГБУК «ГМИИ им. А.С. Пушкина», руководитель Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции Толстиков Владимир Петрович.
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Таким образом, первый день международной конференции был наполнен массой захватывающих событий: церемония открытия, пленарное заседание и заслушивание докладов, посещение действующих археологических раскопок.
Конференция «Археология и история Боспора» продолжает свою работу, и уже завтра ее участников ждут новые и интересные мероприятия.
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