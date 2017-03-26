Астанинские плавни внесены в реестр недвижимости

Астанинские плавни, орнитологический заказник, расположенный на севере Керченского полуострова, как и еще 26 крымских объектов, внесен Госкомрегистром в реестр недвижимости.



Среди объектов на кадастровый учет поставлены: «Гора Кошка», «Полуостров Меганом», «Гора Ак-Кая», «Долгоруковская яйла», «Скалы-островки Адалары»,природный парк «Белая скала» и другие.

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По словам представителей Госкомрегистра, все эти объекты — визитная карточка Крыма, и эта мера необходима для более эффективной реализации программы «Охрана окружающей среды».

Справка KerchINFO.com

Заказник «Астанинские плавни» основан в 1974 году. Сами плавни, где теряется русло реки Самарли, все в зарослях тростника. Они привлекают к себе перелетных и гнездящихся в Крыму водоплавающих птиц. Это — место обитания и гнездования красных уток, которые называются «огари». Кроме того тут встречается серый журавль, журавль-красавка и лебедь-шипун.



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