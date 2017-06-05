Аттракционы в Керчи окончательно себя изжили

Карусели и другие элементы парка на городской набережной не работали даже в тематический праздник – День защиты детей. Как оказалось, этому есть логическое и техническое обоснование.
Как сообщил сайту KerchINFO заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, аттракционы на городской набережной более не соответствуют нормам Ростехнадзора.
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В конце июня руководство парка выделит средства на заключение экспертизы, которая в точности покажет пригодность объектов к эксплуатации. Но, по неофициальным данным, их все же придется демонтировать.
В случае сноса конструкций на их месте появятся новые, но привычные для керчан аттракционы, которые не будут нести опасности для жизни.
Ранее жители города были удивлены неработающими аттракционами, в частности, в День защиты детей.
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