Аттракционы в Керчи окончательно себя изжили

Карусели и другие элементы парка на городской набережной не работали даже в тематический праздник – День защиты детей. Как оказалось, этому есть логическое и техническое обоснование.

Как сообщил сайту KerchINFO заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, аттракционы на городской набережной более не соответствуют нормам Ростехнадзора.

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В конце июня руководство парка выделит средства на заключение экспертизы, которая в точности покажет пригодность объектов к эксплуатации. Но, по неофициальным данным, их все же придется демонтировать.

В случае сноса конструкций на их месте появятся новые, но привычные для керчан аттракционы, которые не будут нести опасности для жизни.

Ранее жители города были удивлены неработающими аттракционами, в частности, в День защиты детей.

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