Аварийная служба Водоканала оперативно устранила утечку на Чкалова

Журналисты КерчьИНФО по пути домой заметили большое количество воды на проезжей части от Шлагбаумской площади в сторону улицы Чкалова. Вспомнив, что дождя сегодня не было, мы стали искать причину и – нашли.

Недалеко от детской поликлиники заканчивали работы сотрудники аварийной службы Водоканала, мужчины уже собирались уезжать. Но на наши вопросы все-таки ответили. По словам мастера, произошла утечка на водоводе Д -150. Аварию уже устранили.

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По словам специалиста, сейчас вода в жилые дома по улице Чкалова подается с пониженным давлением, завтра трубу буду менять.



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