Аварийное здание корпуса КГМТУ будет под круглосуточным наблюдением

Сегодня на территории рухнувшего здания устанавливают забор и пункт охраны. На объекте будет круглосуточное наблюдение.

На днях мы писали о том, что по развалинам рухнувшего корпуса КГМТУ гуляют школьники. Жители района переживают за детей и просили принять меры. К счастью, керчане были услышаны.

Сейчас рабочие возводят ограждение вокруг разрушенной части здания. Рядом поставили будку для вахтера.

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Ректор КГМТУ Евгений МАСЮТКИН прокомментировал ситуацию:

«Пока мы не можем принять самостоятельное решение по этому зданию. Поэтому, во избежание несчастных случаев, на территории будут вести круглосуточное наблюдение вахтеры. Они смогут оперативно отреагировать на любую ситуацию».

Также, Евгений Петрович отметил, что все необходимые документы направлены в Москву. Уже в феврале будет принято решение и судьба бывшего корпуса университета станет известна.

Напомним, аварийное здание корпуса КГМТУ уже не эксплуатировалось много лет. В прошлом месяце часть здания обрушилась. Пострадавших нет.

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