Авария на Куль-Обинском шоссе

Сегодня, приблизительно в 11:20 на перекрестке Куль-Обинского и Индустриального шоссе произошло ДТП. На месте происшествия работает аварийный комиссар.

ДТП произошло с участием двух автомобилей – черная Джелли и серая Лада. По словам аварийного комиссара водитель черного автомобиля поворачивал с второстепенной дороги. Он не заметил белую машину, которая двигалась по главной дороге со стороны улицы Чкалова. Водитель лады не успел затормозить.

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В результате аварии у Джелли повреждена передняя левая стойка, у Лады лопнул бампер и фара.

Виновником аварии признан водитель черного автомобиля. Пострадавших нет.



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