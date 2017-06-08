Авария на водоводе: где в Керчи не будет воды

На одном из водоводов Керчи произошла авария. Сотрудники водоканала устраняют проблему. В дома по некоторым улицам города не будет подаваться вода в течение дня.

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на водоводе Д=500 мм по улице Ворошилова 8 июня 2017 года с 9:00 до 17:00 вода на микрорайон Марат 2, Ворошилова 1/1,1А, Буденного 2/5 подаваться не будет.

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Силами предприятия будет осуществляться подвоз воды по вышеуказанным адресам до окончания работ по устранению порыва.

Также аварийные работы производятся на водоводе Д=500 мм по улице Генерала Петрова. В связи с этим в посёлок Опасное также вода подаваться не будет до 17:00 8 июня.

Подвоз воды будет происходить по улицам Собина, ул. Радищева, ул. Минина, ул. Жуковского и ул. Кубанская.

Керченский филиал приносит извинения за причинённые неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

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