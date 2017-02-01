В Керчи по ул. Буденного, 7 произошла авария на теплотрассе. На объекте работает группа мастеров теплового района №4.

Авария произошла из-за того, что оборудование теплотрассы достаточно старое.

«Вскрыли теплотрассу, завтра будем устранять порыв. В связи с износом труб будем частично делать замену», — рассказывает старший мастер теплового района №4 Сенков Сергей.

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Важно отметить, что у близлежащих домов проблем с отоплением не будет.

Напомним, что 31 января поздно вечером случился порыв, который оставил без отопления три многоквартирных дома по улице Кирова.

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