Авария обездвижила центр Керчи

В центре Керчи большая авария. Дорогу не смогли поделить фура и легковая машина.

На перекрёстке ул. Маршала Ерёменка и ул. Кирова в дорожно-транспортное происшествие попала грузовая фура и «Daewoo». Причину аварии сотрудники ГИБДД не стали комментировать.

В результате происшествия образовалась серьёзная пробка, которая практически порализовала движение в центре города.

Для того, чтобы хоть как-то разгрузить ситуации на дороге, фуры перестроились в один ряд, пропуская легковой транспорт и маршрутное такси. Однако идея не была полностью удачной, поскольку мешали припаркованные около обочины машины.

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Некоторым автобуса, которые курсируют по улице Маршала Ерёменко, пришлось объезжать, чтобы не «погрязнуть» в пробке.

Отметим, по предварительной информации, пострадавших не нет.



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