Авария под Керчью: не смогли разминуться

Два автомобиля, следуя по трасса Керчь-Феодосия, попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Вчера, 8 июня 2017 года, в 10:15 водитель автомобиля Ниссан-Ноте, 1988 гогда рождения, двигаясь по а/д гр. с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь, со стороны посёлка Ленино на 361+450 км, выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с автомобилем ДАФ CF.

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Последним управлял гражданин 1984 года рождения, который двигался по главной дороге, со стороны Керчи в направлении Симферополя.

В результате происшествия пострадали:

1. Пассажир автомобиля Ниссан-Ноте 1964 г.р. Диагноз: ушибленная рана теменной области.

2. Пассажир автомобиля Ниссан-Ноте 1978 г.р. Диагноз: ушибленная рана правого надбровья.

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