Авария под Керчью: пострадавший в травматологии

За прошедшие сутки крымские спасатели три раза выезжали на дорожно-транспортные происшествия, в результате чего спасли четверых человек. Один из них доставлен в Керченскую районную больницу.

Как сообщили в главном Управлении МЧС России по Крыму, 13 января в 22:45 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в селе Горностаевка Ленинского района произошло ДТП. К месту происшествия выехали 1 отделение 15-й пожарно-спасательной части, скорая медицинская помощь и экипаж ГИБДД.

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Специалисты установили, что водитель автомобиля «Таврия» не убедился в безопасности выполнения маневра и столкнулся с легковым автомобилем «RENO Duster». В результате происшествия пострадал один человек, его доставили в травматологическое отделение Керченской районной больницы.

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