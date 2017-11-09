Авария в Аджимушкае: профессионализм и неравнодушие керченских медиков

Администрация Керчи выразила благодарность врачам городской больницы №1, которые боролись за жизнь пострадавших в аварии в Аджимушкае. Вчера вечером с главным врачом больницы встретился замглавы исполкома Евгений АДАМЕНКО.

Как отметил главный врач больницы, Марат ЕНИКЕЕВ, все постоянно говорят, что первая больница «плохая», но в минувшие выходные медики доказали обратное: «Врачи не дожидались пока скорые доставят пострадавших в медучреждения. Прямо на место происшествия были вызваны хирурги, анестезиологи и медсёстры. В больнице же одновременно проводились по 4-5 операций. К прилёту санавииации, за 4 часа больные уже были подготовлены. В Симферополь забрали двоих детей и одну женщину. Сейчас в больнице находится четыре человека».

Читайте: Авария в Аджимушкае: заведено уголовное дело

В больнице отмечают, что это второе событие в Керчи с таким массовым участием скорой помощи. В этот раз работало 7 бригад. Практически у всех пострадавших были тяжёлые травмы.

Евгений АДАМЕНКО в разговоре с врачами отметил, что у больницы есть потенциал, а также подчеркнул, что Администрация города будет оказывать больнице необходимую поддержку – в части ремонта подъездных путей, работы лифтов и других составляющих материально-технической базы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

