Авария в Аджимушкае: заведено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Аджимушкае. Сейчас назначен ряд экспертиз и следственных работ.

В праздничные выходные под Керчью произошла авария. Водитель Жигули, в нетрезвом состоянии, ехал на большой скорости и не справился с управление автомобиля на повороте. Машина вышла на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем марки Хендай. В результате ДТП погибли водитель ВАЗа и пятилетний ребенок, который был пассажиром Жигулей.

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Согласно официальной информации от пресс–службы УМВД, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, в ДТП четверо участников аварии получили серьезные травмы и были госпитализированы (двое из них дети).

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