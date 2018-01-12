Авария в центре Керчи

Авария в центре Керчи
Январь 12 19:08 2018

Сегодня в Керчи произошло ДТП. Российские автомобили столкнулись у пешеходного перехода.

Этим вечером около 18:00 на перекрестке по улице Свердлова произошло ДТП. Авария случилась перед пешеходным переходом около остановки «Военкомат».

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Автомобиль белого цвета протаранил темную Ладу в левую дверь пассажирского сидения. Авария вызывает затруднения движения на этом участке.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Подробности выясняются.

 

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