Авария в Керчи на улице Мирошника

Сегодня около 9:00 на улице Мирошника произошла авария. ДТП случилось перед пешеходным переходом, который уже около двух месяцев не обозначен соответствующим знаком.

Авария произошла перед пешеходным переходом на улице Мирошника, который расположен неподалеку от КРЭСа. По словам участников ДТП, водитель внедорожника остановился, чтобы пропустить пешехода. Водитель Шкоды не соблюдал безопасную дистанцию и «догнал» зеленую Тайоту.

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Пострадавших в ДТП нет. Участники ждут сотрудников ГИБДД.

Отметим, что долгожданная «зебра» появилась на этом участке еще осенью. Сейчас разметку пешеходного перехода уже почти не видно, а соответствующих дорожных знаков до сих пор нет.

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