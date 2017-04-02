«Авиадартс-2017»: пробок больше не будет

В июне на полигоне Чауда, который находится под Феодосией, пройдет пожалуй самый зрелищный конкурс из Армейских международных игр — «Авиадартс». В нем посоревнуются и продемонстрируют свое мастерство пилоты-истребители, штурмовкики, бомбардировщики, пилоты дальней авиации, военно-транспортной, и вертолетчики.

Соревнования пройдут с 19 по 26 июня, зрелищная часть попадает на период с 21 по 24 июня. Вспоминая прошлый год и тот кошмар, который творился на трассе и подъездам к шоу (километровые пробки из-за неорганизованности размещения зрителей), начальник отдела ккультуры Феодосии Альберт Доржеев отметил, что во все дни показательных выступлений программа будет одинаковой и не имеет смысла ехать смотреть в один день.

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Кроме того он отметил, что будут разработаны два сценария пропуска зрителейй на полигон, на случай дождя и на случай сухой погоды. Учитывая прошлогодний опыт, все усилия направлены на то, чтобы не создать транспортный затор. А избежать его поможет регулирование транспортных потоков и доставка к месту проведения авиашоу общественным транспортом от накопительных улавливающих площадок непосредственно на трассе Симферополь – Феодосия – Керчь.



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