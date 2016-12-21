Фотосессия в подарок
НОВОГОДНИЙ ТУР «Я ХОЧУ В АБХАЗИЮ!»
30 ДЕКАБРЯ-03 ЯНВАРЯ цена 10900р.
Выезд из Керчи на комфортабельном автобусе класса люкс. Встречаем Новый год в столице Абхазии в ресторане гостиницы «Интер-Сухум»!
В программе:
- настоящие кавказские шашлыки, праздничная программа с танцами, конкурсами, подарками и щедрым банкетом!
- оздоровление и релакс в целебных источниках — не забудьте купальники!
- для любителей природы — завораживающей красоты места: о. Рица, пещера в Новом Афоне и многое другое!
Подробная программа на сайте http://www.turist-vem.ru/novyj-god-v-abxazii-vse-vklyucheno/
+7 918 398 39 73, +7 978 094 26 13 бронирование мест
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В СОЧИ, КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ!
3-8 ЯНВАРЯ ЦЕНА 11900р.
Внимание! С нами едет профессиональны фотограф! В подарок вы получите диск с фото, а также будет снят видеоролик с Вашим участием!
Присоединяйтесь к нашей дружной кампании! Выезжаем ИЗ КЕРЧИ С АВТОВОКЗАЛА на комфортабельном автобусе еврокласса БЕЗ ПЕРЕСАДОК.
Вас ждет новая эксклюзивная программа! ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!
- Отдых на горнолыжном курорте Роза Хутор. Подъем по канатной дороге на высоту 2320 м. Катание на лыжах, санках и сноубордах!
- Прогулка по самому длинному в мире подвесному мосту!
- Сказочные приключения в Сочи-Парке – «русском Дисней-Ленде!»
- Аквапарк, ледовая арена, фееричное шоу светомузыкальных фонтанов, эксклюзивные выставки в Олимпийском, рождественская ярмарка.
- Экстремальная экскурсия на джипах к водопадам завершится кавказским застольем.
Размещение в 2-3 местных номерах стандарт, завтраки. Сопровождение гида, опытный экскурсовод, страховка, билеты на паром. Чай, кофе, душевные фильмы в дороге.
Подробная программа на сайте
http://www.turist-vem.ru/rozhdestvenskij-tur-v-sochi/
+7 918 398 39 73, +7 978 094 26 13 бронирование мест
Экскурсионный тур «Золотое кольцо России»
Даты туров: 07.02 — 15.02.2017; 07.03 — 15.03.2017; 04.04 — 12.04.2017; 02.05 — 10.05.2017
Продолжительность тура: 9 дней/8 ночей (1 ночной переезд)
Маршрут: Керчь — Ростов-на-Дону — Москва — Сергиев-Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Суздаль — Владимир — Рязань — Ростов-на-Дону — Керчь
Стоимость: от 24 000 руб.
Подробная информация здесь:
http://www.turist-vem.ru/zolotoe-kolco-rossii-3/
Экскурсионный тур «Кавказский экспресс»
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!
Маршрут: Керчь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Краснодар – Пятигорск – Владикавказ – Грозный – Краснодар – Керчь
Даты туров: 15.03 — 22.03.2017; 12.04 — 19.04.2017; 7.05 — 24.05.2017
Стоимость от 15500 р.
Подробности здесь: http://www.turist-vem.ru/kavkazskij-ekspress/
Бронирование по тел. +7 918 398 39 73, +7 978 094 26 13
БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗДЕСЬ: http://www.turist-vem.ru/
ТУРОПЕРАТОР «ТУРИСТ-ВЕМ» — МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Керчь, ул. Гайдара 9, офис 69 (1-й этаж жилого дома), автовокзал
Бронирование туров по тел.:+7 978 094 26 13, +7 978 712 05 52, 222-65, 4-28-42
http://www.turist-vem.ru/ http://vk.com/club91056573
E-mail: turvem@mail.ru