Фотосессия в подарок

НОВОГОДНИЙ ТУР «Я ХОЧУ В АБХАЗИЮ!»

30 ДЕКАБРЯ-03 ЯНВАРЯ цена 10900р.

Выезд из Керчи на комфортабельном автобусе класса люкс. Встречаем Новый год в столице Абхазии в ресторане гостиницы «Интер-Сухум»!

В программе:

настоящие кавказские шашлыки, праздничная программа с танцами, конкурсами, подарками и щедрым банкетом!

оздоровление и релакс в целебных источниках — не забудьте купальники!

для любителей природы — завораживающей красоты места: о. Рица, пещера в Новом Афоне и многое другое!

Подробная программа на сайте http://www.turist-vem.ru/novyj-god-v-abxazii-vse-vklyucheno/

+7 918 398 39 73, +7 978 094 26 13 бронирование мест

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В СОЧИ, КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ!

3-8 ЯНВАРЯ ЦЕНА 11900р.

Внимание! С нами едет профессиональны фотограф! В подарок вы получите диск с фото, а также будет снят видеоролик с Вашим участием!

Присоединяйтесь к нашей дружной кампании! Выезжаем ИЗ КЕРЧИ С АВТОВОКЗАЛА на комфортабельном автобусе еврокласса БЕЗ ПЕРЕСАДОК.

Вас ждет новая эксклюзивная программа! ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!

Отдых на горнолыжном курорте Роза Хутор. Подъем по канатной дороге на высоту 2320 м. Катание на лыжах, санках и сноубордах!

Прогулка по самому длинному в мире подвесному мосту!

Сказочные приключения в Сочи-Парке – «русском Дисней-Ленде!»

Аквапарк, ледовая арена, фееричное шоу светомузыкальных фонтанов, эксклюзивные выставки в Олимпийском, рождественская ярмарка.

Экстремальная экскурсия на джипах к водопадам завершится кавказским застольем.

Размещение в 2-3 местных номерах стандарт, завтраки. Сопровождение гида, опытный экскурсовод, страховка, билеты на паром. Чай, кофе, душевные фильмы в дороге.

Подробная программа на сайте

http://www.turist-vem.ru/rozhdestvenskij-tur-v-sochi/

+7 918 398 39 73, +7 978 094 26 13 бронирование мест

Экскурсионный тур «Золотое кольцо России»

Даты туров: 07.02 — 15.02.2017; 07.03 — 15.03.2017; 04.04 — 12.04.2017; 02.05 — 10.05.2017

Продолжительность тура: 9 дней/8 ночей (1 ночной переезд)

Маршрут: Керчь — Ростов-на-Дону — Москва — Сергиев-Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Суздаль — Владимир — Рязань — Ростов-на-Дону — Керчь

Стоимость: от 24 000 руб.

Подробная информация здесь:

http://www.turist-vem.ru/zolotoe-kolco-rossii-3/

Экскурсионный тур «Кавказский экспресс»

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!

Маршрут: Керчь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Краснодар – Пятигорск – Владикавказ – Грозный – Краснодар – Керчь

Даты туров: 15.03 — 22.03.2017; 12.04 — 19.04.2017; 7.05 — 24.05.2017

Стоимость от 15500 р.

Подробности здесь: http://www.turist-vem.ru/kavkazskij-ekspress/

Бронирование по тел. +7 918 398 39 73, +7 978 094 26 13

БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗДЕСЬ: http://www.turist-vem.ru/

ТУРОПЕРАТОР «ТУРИСТ-ВЕМ» — МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Керчь, ул. Гайдара 9, офис 69 (1-й этаж жилого дома), автовокзал

Бронирование туров по тел.:+7 978 094 26 13, +7 978 712 05 52, 222-65, 4-28-42

http://www.turist-vem.ru/ http://vk.com/club91056573

E-mail: turvem@mail.ru

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