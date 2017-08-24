Автобусы из Керчи: цена на билеты 2017

Из Керчи на автобусе можно добраться во многие города Крыма, России и даже Украины. Не так давно в Керчи изменились тарифы на автобусные рейсы между городами. Редакция KerchINFO.com публикует полный перечь актуальных тарифов с автостанции «Керчь».
Летом текущего года произошло рандомное повышение цены на междугородние направления на рейсовых автобусах. Поскольку данный процесс не контролирует госкомитет по ценам и тарифам, для многих жителей и гостей города новые цены стали сюрпризом.
Ниже представлены актуальные тарифы на 22 августа 2017 года на междугородние направления от автостанции «Керчь».
Следует отметить, что цена варьируется от компании-перевозчика и от места отправления автобуса. Так, доехать из Керчи в Симферополь прямым автобусом будет дешевле, чем тем, который идёт из Краснодара.
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