Автобусы из Керчи: цена на билеты 2017

Автобусы из Керчи: цена на билеты 2017
Август 24 17:19 2017

Из Керчи на автобусе можно добраться во многие города Крыма, России и даже Украины. Не так давно в Керчи изменились тарифы на автобусные рейсы между городами. Редакция KerchINFO.com публикует полный перечь актуальных тарифов с автостанции «Керчь».

Летом текущего года произошло рандомное повышение цены на междугородние направления на рейсовых автобусах. Поскольку данный процесс не контролирует госкомитет по ценам и тарифам, для многих жителей и гостей города новые цены стали сюрпризом.

Ниже представлены актуальные тарифы на 22 августа 2017 года на междугородние направления от автостанции «Керчь».

Следует отметить, что цена варьируется от компании-перевозчика и от места отправления автобуса. Так, доехать из Керчи в Симферополь прямым автобусом будет дешевле, чем тем, который идёт из Краснодара.

Автобусы из Керчи: цена на проезд

9-й км 13,05 руб; 18,00 руб;
Абинск АВ 1 150,00 руб;
Алмазное с. 331,20 руб; 388,00 руб; 392.00 руб;
Алушта АС 419.00 руб; 558.00 руб;
Анапа АВ 751,55 руб;
Армавир АВ 1477.85 руб; 1747,40 руб;
Армянск АС 696,00 руб;
Астрахань АВ 2 555,80 руб; 2 718,10 руб;
Аэропорт АС 412.20 руб; 458,00 руб;
Батальное с. 146,00 руб; 166,00 руб;
Бахчисарай (поворот) 445,00 руб; 454,00 руб;
Белогорск (поворот) 306,00 руб; 340,00 руб;
Богатое АС 279,00 руб; 310,00 руб;
Брянск АВ 2 690,50 руб;
Владикавказ АВ 2 314,25 руб;
Владимир АВ 2 723,20 руб;
Владиславовка с., Нижнего 444,00 руб;
Воинка с. 612,00 руб;
Волгоград АВ 1 987,20 руб; 2 127,60 руб;
Волгодонск АС 2 006,50 руб;
Воронеж АВ 1 936,00 руб; 2 330,90 руб;
Геленджик АВ 814,00 руб; 1045,05 руб;
Горностаевка с. 36,25 руб; 46,00 руб;
Граница-Армянск 895,40 руб;
Грозный АВ 2 456,72 руб; 2551,14 руб;
Грушевка с. 239,40 руб; руб;
Гурзуф (поворот) 450,00 руб; 600,00 руб;
Дербент АВ 2 513,93 руб;
Джанкой АС 454,00 руб; 528.00 руб; 548,00 руб;
Донецк АВ 1 422,00 руб; 1 532,80 руб; 1 918,00 руб;
Евпатория АВ 522,00 руб; 580,00 руб;
Енакиево АС 1 527,50 руб;
Ерофеево с. 128,00 руб; 142,00 руб; 162,00 руб;
Ессентуки АС 1 997,30 руб; 2 068,60 руб;
Желябовка с. 340,20 руб; 398,00 руб; 402,00 руб;
Жилино с. 562,00 руб;
Заветное с., Ленинский район 47,00 руб;
Заводское (поворот) 140,00 руб;
Земляничное (поворот) 220.50
Земляничное с. 265,00 руб; 294,00 руб;
Золотое Поле АС 252,00 руб; 300,00 руб;
Зоркино с. (поворот) 387,00 руб; 454,00 руб;
Зуя (поворот) 345,60 руб; 384,00 руб;
Ивановка (поворот), Ленинский район 24,65 руб;
Изобильный АВ 1 650,00 руб; 1307,20 руб;
Иловайск АС 1 816, 00 руб;
Ильичово с. 334,00 руб;
Инкерман АС 506,00 руб; 515,00 руб;
Кировское АС 296,00 руб;
Коктебель АС 236,00
Кореновск АВ 854,02 руб; 1078,10 руб;
Красногвардейское АС 494,00 руб;
Краснодар АВ 968,30 руб; 1157,30 руб; 979,30 руб; 1172,95 руб; 1135,55 руб;
Краснодольное (поворот) 423,00 руб;
Краснодон АС 1 632,00 руб;
Красноперекопск АВ 656,00 руб;
Кропоткин АВ 1330,25 руб; 1 589,00 руб; 1 654,25 руб;
Крымск АС 885,79 руб; 813,65 руб; 1 650,00 руб;
Кузнецкое с. 698,00 руб;
Курск АВ 2 284,00 руб;
Курское (поворот) 206,00 руб;  247,00 руб;  274, 00 руб;
Ленино АС 93,00 руб; 124,00 руб;
Ленино (поворот) 103,00 руб;  114,00 руб;
Ленинское с., Ленинский район 77,00 руб; 86,00 руб;
Липецк АВ 2 534,90 руб;
Луганск АВ 2 100,00 руб;  1 732.00 руб;
Луговое с., Ленинский район 113,00 руб; 126,00 руб; 146,00;
Майкоп АВ 1133,00 руб;
Макеевка АС 1 504,00 руб; 1 882,00 руб;
Маковка с. 279,00 руб; 330,00 руб;
Марфовка (поворот) 41,00 руб; 49,00 руб; 54,00 руб;
Марьевка с. 80,00 руб;
Махачкала АВ 2 285,31 руб;
Межевое с. 378,00 руб;
Минеральные Воды АВ 1 902,80 руб; 1 936,20 руб; 2 167,60 руб; 2 403,80 руб;
Москва АВ 3 000,00 руб; 2 256,00 руб; 2 420,80 руб;
Мускатное с. 454,00 руб;
Назрань АВ 2 289,32 руб;
Нальчик АВ 2 080,55 руб; руб; руб;
Нарышкино АС 2536,00 руб;
Насыпное с. 214,00 руб; 234,00 руб;
Невинномысск АВ 1 666,45 руб; 1 704,00 руб; 2 096,00 руб;
Нижнегорский АВ 355,00 руб; руб; руб;
Нижнезаморское с. 72,00 руб;
Никита (поворот) 455,00 руб; 606,00 руб;
Новониколаевка (поворот) 42,00 руб; 50,00 руб; 56,00 руб;
Новониколаевка с., Ленино 86,00 руб;
Новоотрадное с. 65,00 руб;
Новороссийск АВ 788.91 руб; 859,05 руб; 367,40 руб;
Орел АВ 2 497,00 руб;
Павловск АС 1 706,50 руб;
Полтавская 671,80 руб;
Порт-Кавказ 441,32 руб; 537,05 руб;
Порт-Крым 20,00 руб; 23,00 руб;
Порфирьевка с. 626,00 руб;
Пресноводное с. 78,00 руб;
Приветное с. Кировский район 241,00 руб; 288,00 руб;
Приморский пгт 149,00 руб; 166,00 руб; 186,00 руб;
Пташкино с. 93,00 руб;
Пушкино с. 270,00 руб; 320,00 руб;
Пятигорск АВ 1 989,95 руб; 2 222,60 руб; 2 475,05 руб;
Раздольное с. (поворот) 324,00 руб; 380,00 руб; 384,00 руб;
Родниковое с. 354,00 руб;
Ростов-на-Дону АВ 1195,72 руб; 1469,65 руб;
Саки АС 399,00 руб;
Саки (поворот) 532,00 руб;
Свердловск АС 1 572,00 руб;
Севастополь АВ 538,00 руб; 547,00 руб;
Семеновка с. 146,00 руб;
Симферополь АС-1 385,00 руб; 428,00 руб; 468,00 руб;
Симферополь АС-2 394,00 руб; 438,00 руб;
Скворцово с. 371,00 руб;
Славянск-на-Кубани АВ 605,50 руб; 659,75 руб; 780,85 руб; 478,70 руб;
Советский АС 311,00 руб; 366,00 руб; 370,00 руб;
Солнечная долина (поворот) 296,00 руб;
Сочи АВ 1324,00 руб; 1493,30 руб; 1593,30 руб;
Ставрополь АВ 1 580,00 руб; 1 630,00 руб; 1 650,00 руб;
Старый Крым АС 221,00 руб; 246,00 руб; 266,00 руб;
Старый Крым (поворот) 221.00 руб;
Судак АС 249,00 руб; 326,00 руб;
Таганрог АС 1298,40 руб;
Темрюк АС 650,00 руб; 657,50 руб; 661,25 руб;
Тимашевск АС 733,00 руб; 805,40 руб;
Тополевка с. 257,00 руб; 286,00 руб;
Троена АС 2 059,50 руб;
Трудолюбовка с. Кирово 310,00 руб;
Туапсе АВ 1084,00 руб; 1335,30 руб;
Феодосия АС 147,00 руб; 196,00 руб; 216,00 руб;
Фонтан с. 59,00 руб; 66,00 руб;
Харцызск АС 1 846.00 руб;
Хасавюрт АВ 2 159,73 руб;
Черкесск АВ 1 655,67 руб;
Черноморское АС 730,00 руб;
Чернополье с. 248,00 руб; 297,00 руб; 330,00 руб;
Чистополье (поворот) 40,00 руб; 44,00 руб;
Шахтёрск АС 1 508,00 руб;
Шахты АВ 1207,00 руб;
Шуя АС 2 936,00 руб;
Щебетовка пгт 256,00 руб;
Щелкино АС 161,00 руб; 195,00 руб; 162,00 руб;
Элиста АВ 2 092,85 руб;
Яковенково с. 65,00 руб;
Ялта АВ 467,00 руб; 622,00 руб;

 

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