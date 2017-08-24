Автобусы из Керчи: цена на билеты 2017

Из Керчи на автобусе можно добраться во многие города Крыма, России и даже Украины. Не так давно в Керчи изменились тарифы на автобусные рейсы между городами. Редакция KerchINFO.com публикует полный перечь актуальных тарифов с автостанции «Керчь».

Летом текущего года произошло рандомное повышение цены на междугородние направления на рейсовых автобусах. Поскольку данный процесс не контролирует госкомитет по ценам и тарифам, для многих жителей и гостей города новые цены стали сюрпризом.

Ниже представлены актуальные тарифы на 22 августа 2017 года на междугородние направления от автостанции «Керчь».

Следует отметить, что цена варьируется от компании-перевозчика и от места отправления автобуса. Так, доехать из Керчи в Симферополь прямым автобусом будет дешевле, чем тем, который идёт из Краснодара.

Автобусы из Керчи: цена на проезд

9-й км 13,05 руб; 18,00 руб; Абинск АВ 1 150,00 руб; Алмазное с. 331,20 руб; 388,00 руб; 392.00 руб; Алушта АС 419.00 руб; 558.00 руб; Анапа АВ 751,55 руб; Армавир АВ 1477.85 руб; 1747,40 руб; Армянск АС 696,00 руб; Астрахань АВ 2 555,80 руб; 2 718,10 руб; Аэропорт АС 412.20 руб; 458,00 руб; Батальное с. 146,00 руб; 166,00 руб; Бахчисарай (поворот) 445,00 руб; 454,00 руб; Белогорск (поворот) 306,00 руб; 340,00 руб; Богатое АС 279,00 руб; 310,00 руб; Брянск АВ 2 690,50 руб; Владикавказ АВ 2 314,25 руб; Владимир АВ 2 723,20 руб; Владиславовка с., Нижнего 444,00 руб; Воинка с. 612,00 руб; Волгоград АВ 1 987,20 руб; 2 127,60 руб; Волгодонск АС 2 006,50 руб; Воронеж АВ 1 936,00 руб; 2 330,90 руб; Геленджик АВ 814,00 руб; 1045,05 руб; Горностаевка с. 36,25 руб; 46,00 руб; Граница-Армянск 895,40 руб; Грозный АВ 2 456,72 руб; 2551,14 руб; Грушевка с. 239,40 руб; руб; Гурзуф (поворот) 450,00 руб; 600,00 руб; Дербент АВ 2 513,93 руб; Джанкой АС 454,00 руб; 528.00 руб; 548,00 руб; Донецк АВ 1 422,00 руб; 1 532,80 руб; 1 918,00 руб; Евпатория АВ 522,00 руб; 580,00 руб; Енакиево АС 1 527,50 руб; Ерофеево с. 128,00 руб; 142,00 руб; 162,00 руб; Ессентуки АС 1 997,30 руб; 2 068,60 руб; Желябовка с. 340,20 руб; 398,00 руб; 402,00 руб; Жилино с. 562,00 руб; Заветное с., Ленинский район 47,00 руб; Заводское (поворот) 140,00 руб; Земляничное (поворот) 220.50 Земляничное с. 265,00 руб; 294,00 руб; Золотое Поле АС 252,00 руб; 300,00 руб; Зоркино с. (поворот) 387,00 руб; 454,00 руб; Зуя (поворот) 345,60 руб; 384,00 руб; Ивановка (поворот), Ленинский район 24,65 руб; Изобильный АВ 1 650,00 руб; 1307,20 руб; Иловайск АС 1 816, 00 руб; Ильичово с. 334,00 руб; Инкерман АС 506,00 руб; 515,00 руб; Кировское АС 296,00 руб; Коктебель АС 236,00 Кореновск АВ 854,02 руб; 1078,10 руб; Красногвардейское АС 494,00 руб; Краснодар АВ 968,30 руб; 1157,30 руб; 979,30 руб; 1172,95 руб; 1135,55 руб; Краснодольное (поворот) 423,00 руб; Краснодон АС 1 632,00 руб; Красноперекопск АВ 656,00 руб; Кропоткин АВ 1330,25 руб; 1 589,00 руб; 1 654,25 руб; Крымск АС 885,79 руб; 813,65 руб; 1 650,00 руб; Кузнецкое с. 698,00 руб; Курск АВ 2 284,00 руб; Курское (поворот) 206,00 руб; 247,00 руб; 274, 00 руб; Ленино АС 93,00 руб; 124,00 руб; Ленино (поворот) 103,00 руб; 114,00 руб; Ленинское с., Ленинский район 77,00 руб; 86,00 руб; Липецк АВ 2 534,90 руб; Луганск АВ 2 100,00 руб; 1 732.00 руб; Луговое с., Ленинский район 113,00 руб; 126,00 руб; 146,00; Майкоп АВ 1133,00 руб; Макеевка АС 1 504,00 руб; 1 882,00 руб; Маковка с. 279,00 руб; 330,00 руб; Марфовка (поворот) 41,00 руб; 49,00 руб; 54,00 руб; Марьевка с. 80,00 руб; Махачкала АВ 2 285,31 руб; Межевое с. 378,00 руб; Минеральные Воды АВ 1 902,80 руб; 1 936,20 руб; 2 167,60 руб; 2 403,80 руб; Москва АВ 3 000,00 руб; 2 256,00 руб; 2 420,80 руб; Мускатное с. 454,00 руб; Назрань АВ 2 289,32 руб; Нальчик АВ 2 080,55 руб; руб; руб; Нарышкино АС 2536,00 руб; Насыпное с. 214,00 руб; 234,00 руб; Невинномысск АВ 1 666,45 руб; 1 704,00 руб; 2 096,00 руб; Нижнегорский АВ 355,00 руб; руб; руб; Нижнезаморское с. 72,00 руб; Никита (поворот) 455,00 руб; 606,00 руб; Новониколаевка (поворот) 42,00 руб; 50,00 руб; 56,00 руб; Новониколаевка с., Ленино 86,00 руб; Новоотрадное с. 65,00 руб; Новороссийск АВ 788.91 руб; 859,05 руб; 367,40 руб; Орел АВ 2 497,00 руб; Павловск АС 1 706,50 руб; Полтавская 671,80 руб; Порт-Кавказ 441,32 руб; 537,05 руб; Порт-Крым 20,00 руб; 23,00 руб; Порфирьевка с. 626,00 руб; Пресноводное с. 78,00 руб; Приветное с. Кировский район 241,00 руб; 288,00 руб; Приморский пгт 149,00 руб; 166,00 руб; 186,00 руб; Пташкино с. 93,00 руб; Пушкино с. 270,00 руб; 320,00 руб; Пятигорск АВ 1 989,95 руб; 2 222,60 руб; 2 475,05 руб; Раздольное с. (поворот) 324,00 руб; 380,00 руб; 384,00 руб; Родниковое с. 354,00 руб; Ростов-на-Дону АВ 1195,72 руб; 1469,65 руб; Саки АС 399,00 руб; Саки (поворот) 532,00 руб; Свердловск АС 1 572,00 руб; Севастополь АВ 538,00 руб; 547,00 руб; Семеновка с. 146,00 руб; Симферополь АС-1 385,00 руб; 428,00 руб; 468,00 руб; Симферополь АС-2 394,00 руб; 438,00 руб; Скворцово с. 371,00 руб; Славянск-на-Кубани АВ 605,50 руб; 659,75 руб; 780,85 руб; 478,70 руб; Советский АС 311,00 руб; 366,00 руб; 370,00 руб; Солнечная долина (поворот) 296,00 руб; Сочи АВ 1324,00 руб; 1493,30 руб; 1593,30 руб; Ставрополь АВ 1 580,00 руб; 1 630,00 руб; 1 650,00 руб; Старый Крым АС 221,00 руб; 246,00 руб; 266,00 руб; Старый Крым (поворот) 221.00 руб; Судак АС 249,00 руб; 326,00 руб; Таганрог АС 1298,40 руб; Темрюк АС 650,00 руб; 657,50 руб; 661,25 руб; Тимашевск АС 733,00 руб; 805,40 руб; Тополевка с. 257,00 руб; 286,00 руб; Троена АС 2 059,50 руб; Трудолюбовка с. Кирово 310,00 руб; Туапсе АВ 1084,00 руб; 1335,30 руб; Феодосия АС 147,00 руб; 196,00 руб; 216,00 руб; Фонтан с. 59,00 руб; 66,00 руб; Харцызск АС 1 846.00 руб; Хасавюрт АВ 2 159,73 руб; Черкесск АВ 1 655,67 руб; Черноморское АС 730,00 руб; Чернополье с. 248,00 руб; 297,00 руб; 330,00 руб; Чистополье (поворот) 40,00 руб; 44,00 руб; Шахтёрск АС 1 508,00 руб; Шахты АВ 1207,00 руб; Шуя АС 2 936,00 руб; Щебетовка пгт 256,00 руб; Щелкино АС 161,00 руб; 195,00 руб; 162,00 руб; Элиста АВ 2 092,85 руб; Яковенково с. 65,00 руб; Ялта АВ 467,00 руб; 622,00 руб;

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