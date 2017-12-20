Автодорожная часть Крымского моста сомкнулась

Сегодня на стройке века праздник – строители завершили очередной этап строительства Крымского моста – сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского.

Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами. В будущем строительном сезоне дорожники «оденут» Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей.

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Как это было?

Последние метры пролетов, замкнувших мостовое полотно, надвинуты от опоры № 254 к фарватерной № 253. Это отрезок морского участка от фарватера в сторону Керчи, одного из самых сложных в проекте. Трасса здесь делает вираж, огибая мыс Ак Бурун. Такая траектория принята в проекте для сохранения памятника исторического наследия «Крепость Керчь», расположенного на мысе.

Сооружение пролетов над акваторией велось методом продольной надвижки: сегменты укрупняли на стапеле, затем их двигали в сторону фарватера с помощью мощных домкратов. При этом больше километра надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением проектного радиуса.

Общий вес пролетов, надвинутых единой нитью между 34 морскими опорами от керченского берега до фарватерного участка, достигает почти 20 тысяч тонн. Для их создания потребовалось более 4,5 тысяч различных элементов: балок, ортотропных плит, консолей. Они соединены с помощью почти 300 тысяч высокопрочных болтов и гаек, протяженность сварных швов на этом участке достигает почти 30 км.

В целом мостовое полотно автодорожной части Крымского моста – это нить длиной почти 17 км (еще 2 км на керченском берегу автодорога идет по насыпи). Из них более 6 км проходят над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 метров до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми свободно проходят суда.

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Соединив мостовое полотно под автодорогу, мостостроители завершили производственную программу 2017 года. На данный момент по проекту Крымского моста сформирован существенный задел по ряду направлений.

Буронабивные и призматические сваи погружены в полном объеме, трубчатые – на 95 % от проекта (всего к концу года погружено почти 5100 трубосвай, это более 330 км стальной трубы).

Готовы 455 опор из 595, предусмотренных проектом (в том числе выполнены все 288 опор под автодорогу).

В 2017 году на готовых участках моста началось формирование дорожной одежды. Дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе двухслойное общей толщиной 11 см (на участках сопряжения по берегам Керченского пролива – трехслойное). Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума – современного вяжущего материала. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. Оптимальный состав смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, долгий срок службы и водостойкость покрытия.

Что сделано к концу года на стройке Крымского моста?

К концу года асфальтобетонное покрытие выполнено в объеме 50 % от проектного. Так, полностью готов нижний слой асфальта на обоих направлениях автодороги от таманского берега вдоль Тузлинской косы, это почти 4,5 км трассы (верхний слой на этом участке готов на 80 %). Готовность дорожного полотна на самом протяженном сухопутном участке – вдоль острова Тузла – составляет около 70 % по нижнему слою и более 30 % по верхнему. Укладка асфальта на морских пролетах начнется в 2018 году.

Успешно отработана технология устройства дорожного полотна в зонах, расположенных у деформационных швов. Такие швы – металлические конструкции с резиновой «гармошкой», которые исключают деформации мостовых пролетов в местах сопряжения в случае перепадов температуры или сейсмических нагрузок. Задача дорожников – сформировать максимально ровную поверхность проезжей части, чтобы асфальт «слился» с деформационными швами так, чтобы автомобилист не почувствовал какого-либо дискомфорта при их пересечении. К концу года выполнено более 130 деформационных швов из 190 проектных.

Наряду с продолжением строительно-монтажных работ строители ведут дальнейшее обустройство автодорожной части. Это создание сети энергоснабжения, систем водоотведения, освещения, обустройство барьерного ограждения.

Чего ждать от мостостроителей в 2018 году?

Еще одна задача 2018 года – создание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), предназначенной для управления транспортными потоками, а также процессами содержания автомагистрали. Такая система будет среди прочего оперативно информировать водителей о состоянии движения на трассе через Керченский пролив, например, о сложных дорожных условиях. Данные будут выводиться через несколько табло переменной информации, установленных на мосту.

Помимо АСУДД, Крымский мост будет обеспечен автоматизированной системой управления электроснабжением и системой мониторинга инженерных систем и конструкций. Информация со всех этих систем будет аккумулироваться в Центральном пункте управления, расположенном на территории производственной базы эксплуатационной службы. Работы по строительству базы уже завершаются на таманском берегу.

Одновременно строители продолжают работу над железнодорожной частью Крымского моста, движение по которой будет открыто в 2019 году. Готово уже более половины всех опор под железную дорогу. Укрупнительная сборка пролетных строений выполнена на 20 % от проекта. До конца зимы строители планируют приступить к сооружению пролетов под железную дорогу над акваторией Керченского пролива.



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