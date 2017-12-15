Автодорожную часть Крымского моста заасфальтировали наполовину

Автодорожная часть Крымского моста заасфальтирована на 50%. Об этом сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид РЫЖЕНЬКИН. Пишет Крыминформ.

По словам специалиста работы идут в соответствии с графиком, по некоторым направлениям мостостроители даже опережаю календарь: «Плановые показатели перевыполнены по погружению свай, устройству опор, укрупнительной сборке пролетных строений. Такой темп позволил уже в 2017 году завершить формирование монолитной плиты проезжей части под автодорогу и выполнить укладку асфальтобетонного покрытия в объеме 50% от проектного».

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Как сообщает пресс-служба «УпрдорТамань», сейчас строители приступят к обустройству дорожного покрытия – нанесут разметку, системы освещения, барьерные ограждения, и наконец, установят автоматизированную систему управления дорожным движения (по аналогии с петербургским КАДом). Такая система будет подсказывать водителям скоростной режим и погодные условия на дороге.

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