Автомобильная арка Керченского моста: актуальные фотографии 20 сентября

Автомобильная арка Керченского моста попеременно движется вперёд. Сначала ей нужно добраться до плавучих опор, которые, в свою очередь доставят её к фарватерным опорам моста.

Как рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов – «автодорожный арочный пролет – как натянутый лук, где свод поддерживает нижнюю часть гибкими подвесками. При этом подвески еще не натянуты на 100 %. Они примут на себя полную нагрузку уже после того, как арку установят в проектное положение, на опоры. Во время будущей транспортировки арочный пролет будет сохранять свою форму за счет специальных вспомогательных сооружений».

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Керчане отмечают, что ажиотажа вокруг выкатки автомобильного свода меньше, по сравнению с антологичными операциями железнодорожной арки. Но, несомненно, перемещение арки к фарватеру, вызовет большой интерес. Точная дата, когда арка встанет на своё место пока не известна, ориентировочно – конец сентября-начало октября.

Редакция КерчьИНФО публикует свежие утренние фотографии арки.

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