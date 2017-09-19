Автомобильная арка Керченского моста начала движение

Вторая арочная конструкция транспортного перехода в Крым находится в активной стадии подготовки к транспортировке. Уже в конце сентября/начале октября арка должна быть установлена на фарватерные опоры.

Автомобильная арка начала движение по выкаточным пирсам при помощи домкратов. Процесс осуществляется на металлоконструкциях с полированным листом внизу. На данный момент конструкция сдвинулась практически на 50 метров. арочный пролёт перемещают по выкаточным пирсам на так называемых салазках – металлоконструкциях с полированным листом внизу.

На фарватерных опорах Крымского моста уже установлены ригели (специальные опорные балки), идёт подготовка рабочих площадок для монтажа домкратов, которые должны будут поднять пролёт на проектную высоту 35 метров.

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Отметим, когда арочный пролет полностью выкатят на пирсы, будут сняты концевики конструкции, после чего начнется транспортировка. Аналогичный процесс происходил и с железнодорожной аркой.

Справка. Автомобильная арка состоит из 200 крупных элементов. Для монтажа пролёта строителям пришлось закрутить 175 тыс высокопрочных болтов, выполнить около 4,5 км стыковых швов первой категории. Арка покрашена в белый цвет и весит около 5 тыс тонн.

Напомним, в конце августа на фарватерные опоры Керченского моста была установлена железнодорожная арка. Морская операция заняла три дня, в течении которых было перекрыто судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

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