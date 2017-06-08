Автомобильные подходы к Керченскому мосту: что будет с дорогой в Аршинцево

Возведение автомобильных подходов к Керченскому мосту продолжается в активной фазе. Многие жители города задаются вопросом: как можно будет добраться в район Аршинцево, когда работы начнутся на шоссе Героев Сталинграда.

За разъяснениями журналисты KerchINFO.com обратились к заместителю председателя администрации Керчи по вопросам землеустройства, имущественных отношений, градостроительства и архитектуры Роману Кириченко.

Как оказалось, в соответствии с утверждённым проектом планировки территории подходы к транспортному переходу через Керченский пролив, пройдут по поверхности земли.

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«С целью обеспечения беспрерывной связи с районом Аршинцево, проектом предусмотрено строительство транспортного перехода эстакадного типа. То есть пересечение подходов к мосту и связь с районом Аршинцево будет выполнена в двух уровнях. Следовательно, параллельно шоссе Героев Сталинграда ведутся археологические работы, а в последствии будут забиваться сваи для строительства эстакадного перехода в сторону Аршинцево», — объяснил Роман Анатольевич.

Таким образом, в районе дома №12 (как ехать в Аршинцево) будет поворот вправо, вспомогательный съезд разместится в районе остановки «Госпиталь». Далее по эстакаде будет осуществляться движение в сторону Аршинцево. В районе остановки «Верхний Солнечный» будет ещё один вспомогательный съезд и возле здания Пенсионного фонда — выход на шоссе Героев Сталинграда, для того, чтобы не строить мост через ж/д переезд.

Также замглавы администрации Керчи Роман Кириченко рассказал, что в настоящее время идёт разработка проекта новой дороги, ведущей в крепость «Керчь», так как старая дорога через ул. Цементная Слободка будет пересыпана автомобильными и ж/д подходами.

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