Автомобильные подходы к Керченскому мосту сегодня

Строительство автомобильных подходов к Керченскому мосту с каждым днем продолжает набирать обороты . Ниже представлены последние фотографии со строительной площадки.

Напоминаем, торжественная церемония закладки первого камня автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив состоялась 22 февраля недалеко от Керчи.

Строительством автомобильных подходов занимается компания ЗАО «ВАД». Эта компания выполняет все виды работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог всех категорий, объектов авиационной инфраструктуры, иных технически сложных объектов, осуществляет функции генерального подрядчика.

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Работы предполагается разбить на 6 этапов

1. Участки 1-го, 4-го и 6-го этапов — реконструкция существующей автодороги «Таврида» со строительством двух новых полос параллельно действующей дороге;

2. участки 2-го и 3-го этапов — новое строительство обходов Феодосии, Старого Крыма и Белогорска, реконструкция участка дороги Белогорск — Льговское — Симферополь

Кроме того, 23 марта правительство РК разрешило АО «ВАД» использование территории общей площадью 207,6 тыс кв. м, находящиеся в государственной собственности Республики. Эта территория на территории Ленинского района предназначена для строительства вспомогательных сооружений.



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