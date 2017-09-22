Автомобильные подходы все ближе к Керченскому мосту

Вблизи Керченского моста продолжается возведение автомобильных подходов к транспортному переходу. Работы идут круглые сутки.

Частью автомобильных подходов к мосту в Крым является транспортная развязка на шоссе Героев Сталинграда. Она будет состоять из эстакадного переезда, который обеспечит беспрерывную связь центральной части города с районом Аршинцево.

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Для возведения переезда между остановками Верхний и Нижний Солнечный проходит установка опор. Конструкции, на которых будет держаться переход расположены в два ряда с правой и левой стороны.

В целом автомобильный подход будет длиною в 8,6 км. Ввести его в эксплуатацию планируют синхронно с запуском автомобильной части Керченского моста – в конце 2018 года.

Видео – Данил Глухов

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