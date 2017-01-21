Автомобилисты Крыма провели необычную акцию в честь Дня Республики. Они выбрали большую площадку в пригороде Симферополя, где из нескольких сотен автомобилей построили карту полуострова. Акцию специально провели в тёмное время суток, чтобы в свете фар контур полуострова выглядел эффектнее с высоты птичьего полёта, сообщает life.ru.

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20 января в Крыму отметили 26 лет со дня первого регионального референдума. В 1991 году полуостров получил статус автономии в составе Украины. В 2014 году именно статус автономной республики позволил провести референдум о независимости. После чего Крым вышел из состава Украины и стал российским регионом.

Флешмоб на День Республики Крым (Видео)

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