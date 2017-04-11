Автоподходы к Керченскому мосту: что нашли археологи

В ходе строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту были обнаружены важные археологические находки. Оказалось, что это Тиритакский Вал.

Тиритакский Вал — это одна из семи оборонительных линий в Восточной части Боспорского царства. Расположен ближе других к столице Боспорского царства — Пантикапею, отделяя его от остальной части Керченского полуострова. Тиритакский Вал от золотого Кургана до окраины пос. Войково.

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Благодаря строительству автотранспортных подходов к Керченскому мосту была открыта обширная площадь Вала, что позволило изучить его конструкцию, которая ранее была плохо изучена. В ходе работ были обнаружены: Вал, его крепида (внешняя составляющая оборонительная часть Вала) и ров. По обнаруженному керамическому материалу предположительная дата строительства данного оборонительного сооружения -4-3 в.в. до н.э.



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