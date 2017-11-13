Автоподходы к Керченскому мосту: что станет с теплотрассой?

У жителей, наблюдающих за строительством автоподходов к Керченскому мосту, а также за стройкой эстакады на шоссе Героев Сталинграда возникают вопросы по поводу действующей теплотрассы в том районе – когда её демонтируют и как это будет происходить, и демонтируют ли вообще? Мешает ли она строителям автоподходов? Ответы на эти вопросы постарались найти журналисты КерчьИНФО.

Замглавы Администрации Роман КИРИЧЕНКО рассказал, что теплотрасса находится в ведении «Крымтеплоцентрали». Теплопровод питает два микрорайоны Марат-4 и Марат-5. Вопрос по выносу теплотрассы, по словам чиновника находится на контроле вице-премьера Республики Крым Владимира Серова, который занимается вопросами ЖКХ.

По словам заместителя начальника Камыш-Бурунской ТЭЦ Руставелли АМЕТОВА, теплотрасса не мешает строителям АО «ВАД»: «В семи метрах от основной трассы строят переход через автотрассу ВАД, сначала они построят его. Там серьёзные сооружения, а потом действующую теплотрассу срежут, переключат на эстакаду. Эти работы идут параллельно».

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Как отметил специалист, новая эстакада будет с трубопроводами, и действующую теплотрассу всего навсего переключат на эстакаду, а та часть, которая над дорогой, будет отрезана: «Схема такая: эстакада, переключение, а затем демонтаж участка. Основные работы будут производиться в тёплую погоду. Тепловые сети при этом отключаться не будут. Это одобрено руководством города и Крыма» – отметил замначальника ТЭЦ.

Работники специально привлечённой организации уже приступили к подготовительным работам. Там строятся котлованы, фундаменты, собираются блоки и задвижки. На подачу тепла в дома керчан работы не влияют.

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