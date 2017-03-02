Автоподходы к Керченскому мосту: этапы строительства

В Керчи 22 февраля стартовало строительство автоподходов к мосту через Керченский пролив. Спецтехника и строительная бригада постоянно работают на площадках. Все подготовительные работы были закончены ещё в феврале, и уже сейчас возведение автодорожных подъездов к Керченскому мосту идёт «полным ходом».

Согласно контракта стоимость строительства автомобильных подъездных путей к мосту составит 7,1 миллиарда рублей. Общая протяжённость дорожного полотна будет 8,6 километра. Строительство абсолютно нового девятикилометрового участка автоподхода к мосту от трассы Керчь — Симферополь продлится до 31.12.2018 года. В декабре следующего года новую дорогу передадут в эксплуатацию.

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Строящаяся трасса в будущем ничем не будет отличаться от аналогичных дорог 1-ой технической категории: она будет высококлассной, современной и безопасной. На будущей дороге будет четыре полосы движения. Также на дорожном объекте предусмотрено освещение, осевое барьерное ограждение и наличие светофоров. Все пересечения в одном уровне будут исключены. Предполагаемая скорость движения на трассе составит 120 км/час. Пропускная суточная способность дороги будет не менее 40 тысяч автомобилей.

В проекте автодорожных подъездов к мосту через Керченский пролив предусмотрен путепровод, который будет проходить через шоссе Героев Сталинграда в Керчи. В будущем он должен обеспечить бесперебойный проезд над региональной дорогой и железнодорожным полотном. В участке примыкания автоподхода к дорожному полотну Керчь — Феодосия предусмотрена транспортная развязка, которая будет проходить на двух уровнях.

На сегодняшний день строительная площадка под новую дорогу, возле нынешней автотрассы «Керчь — Феодосия», полностью подготовлена. Строительство будет проходить одновременно на нескольких участках. На данный момент, на всех строительных объектах задействовано много рабочих и техники.

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Основная задача, которая стоит перед строителями новой дороги, это ввести в эксплуатацию подъезды к мосту одновременно с автомобильной частью транспортного перехода через Керченский пролив.

Отметим, что с Краснодарской стороны возводятся подобные подходы к будущему мосту. Также параллельно стартует возведение самой федеральной трассы. После сдачи дорожного объекта в эксплуатацию существующая дорога «Керчь — Феодосия» будет функционировать как вспомогательная.

Напомним, что контракт на строительство автоподходов был заключён 26 декабря прошлого года, к строительству рабочие приступили 22 февраля. Сдача этой части перехода намечена на декабрь 2018 года. Отметим, что с опытом и качеством выполнения работ компанией АО «ВАД», передать в эксплуатацию автоподходы в установленные сроки — вполне реально.

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