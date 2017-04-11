Автоподходы к Керченскому мосту: факты, которые не все знают

Общая протяженность автомобильных подходов к Керченскому мосту — 8,6 км, расчётная скорость — 120 км/час, пропускная способность — не менее 40 тысяч автомобилей в сутки, техническая категория трассы — 1Б, 4 полосы движения.
В настоящее время выполняются следующие строительно-монтажные работы:
— Закрепление трассы на местности с разбивкой осей;
— Расчистка полосы отвода;
— Снятие растительного грунта.
Завершены работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, обработано свыше 103 га земельного полотна, найдено 42 боеприпаса.
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Также на объектах ведутся строительные работы по устройству водопропускных труб.
В непосредственной близости от строительства оборудованы временные подъездные дороги и промышленные площадки для хранения строительных материалов. На данный момент общий объём инертных материалов составляет свыше 178 тысяч тонн.
В общей сложности на объектах работают более 300 рабочих и инженеров, задействовано около 100 единиц техники. В период активной фразы строительства будет задействовано более 1000 строителей.
Все строительные работы идут строго в соответствии с графиком.
Для обеспечения безопасности и организации движения на автоподходе предусматривается комплексное обустройство трассы: установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки и наружного освещения.