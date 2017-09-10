Автоподходы к Керченскому мосту и строительство железнодорожного тоннеля

Керчь всё больше и больше напоминает большую строительную площадку. Чтобы узнать, как идут дела на строительстве автоподходов к Керченскому мосту, журналисты КерчьИНФО на время стали байкерами и проехались по бездорожью от шоссе Героев Сталинграда до строительства разъезда на 9-ом километре.

Работа на всем участке строительства автоподходов к Керченскому мосту ведётся практически бесперебойно. Рабочие удивлённо смотрят на мотоциклистов, оказавшихся среди экскаваторов и других больших машин, и не подозревают, что эти мотоциклисты добывают информацию для КерчьИНФО. Работа у всех разная ;-)

Что сделано на 10 сентября? Асфальт положен практически по всей дороге по двум полосам автоподходов (недалеко от шоссе Героев Сталинграда). Устанавливается освещение. Идут работы над строительством развязки и объезда.

Ну и конечно, нельзя не заметить железнодорожный тоннель. Как обещают проектировщики, он будет километровый, двухпутный с элеткрофикацией. Его рассчитают на сейсмичность девять баллов.

Генеральный проектировщик ж/д подходов к Керченскому мосту «Ленпромтранспроект». В компании отмечают, что при подготовке проекта всегда учитываются особенности территории стройки (для Керчи — это сейсмичность), населённость территории и плотность застройки.

Читайте: Возле Керчи начали строительство железнодорожного тоннеля

Помимо тоннеля построят ещё несколько искусственных сооружений — через правый приток реки Мелек-Чесме предусмотрен мост на кривой радиусом 1 500 метров. Для пропуска сельскохозяйственной техники и прогона крупного рогатого скота будет построен двухпутный однопролетный путепровод длиной 44 метра.

Читайте: Продолжается строительство железнодорожного тоннеля на пути к Керченскому мосту

Напомним, несколько дней назад проект трассы «Таврида» получил согласование госэкспертизы. Окончательную стоимость строительства трассы назовут 17 сентября.

Автоподходы к Керченскому мосту фото

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

